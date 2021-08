Cachorro ajuda dona e 'empurra' carro durante forte chuva na Escócia; veja vídeo

O cachorro Puck, da raça springer spaniel, foi flagrado "empurrando" um carro que estava preso na água após forte chuva na cidade Glasgow, na Escócia. O animal quis ajudar sua dona, Lori Gillies, e o esforço acabou viralizando nesse domingo (8).

"Eu só estava fazendo uma boa ação, ajudando a levar o carro para uma área seca", publicou a escocesa no Facebook. As informações são do G1.

VEJA VÍDEO:

No vídeo, o animal nada na enchente ao lado de Gillies, que chegou a ficar com água nos joelhos. Quando a mulher começa a empurrar o veículo, ele copia os movimentos.

O registro foi feito por David Keel, que acompanhou o momento da janela de sua casa. "Puck realmente é o melhor cachorro do mundo", comentou Lori Gillies nas redes sociais.

Enchentes na Escócia

O país do Reino Unido tem passado por intensas chuvas nos últimos dias, com vários pontos de inundação desde esse fim de semana. Conforme as autoridades britânicas, mais tempestades podem atingir o território nesta segunda-feira (9).

Glasgow está sob alerta amarelo. Segundo o serviço meteorológico do Reino Unido, há risco de inundações repentinas e tempestades.

