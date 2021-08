Raposa Vermelha dos Estados Unidos entra para a lista de animais em extinção

A raposa vermelha de Sierra Nevada, na Califórnia, entrou para a lista de animais em extinção neste mês, segundo informações da CNN Brasil.

Conforme o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (FWS), a população de raposas na região é de 18 a 39 indivíduos somente, portanto os animais receberão proteção sob a Lei de Espécies Ameaçadas.

Além de Sierra Nevada, as raposas também vivem no sul da cordilheira Cascade de Oregon e Califórnia. Nesta região, no entanto, a espécie não está listada como ameaçada de extinção, conforme o comunicado da FWS à imprensa.

"Nossos parceiros estão implementando práticas de conservação que ajudarão a minimizar a fragmentação da floresta e limitar as atividades que poderiam perturbar as tocas dessas raposas raras", disse em um comunicado o diretor regional do FWS Califórnia, Paul Souza.

Ameaças

Dentre várias ameaças a sua existência, a raposa vermelha de Sierra Nevada enfrenta incêndios florestais, secas e competição com coiotes, explica o comunicado.

Devido à "diminuição no número de presas e hibridização generalizada com raposas não nativas", a espécie se encontra vulnerável, disse o FWS.

Cinco razões para declarar a espécie em perigo foram listadas pelo Federal Register: uma ameaça ao seu habitat, superutilização para vários fins - incluindo comerciais e recreativos, doenças ou predação, sistemas regulatórios inadequados e outros fatores naturais ou artificiais que ameaçam a população. A regra entra em vigor a partir de 2 de setembro de 2021.

