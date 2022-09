Brasileiro é acusado de matar filha e esposa no Japão e entra para lista nacional de procurados

O brasileiro Anderson Robson Barbosa, suspeito de matar a esposa, a japonesa Aramaki Manami, de 29 anos, e a filha do casal, Lily, de apenas três anos, continua sendo procurado pela polícia japonesa. Agora, ele foi incluído na lista nacional de procurados.

Segundo a rede estatal japonesa NHK, os assassinatos ocorreram entre os dias 20 e 21 de agosto, na cidade portuária de Osaka, a 400km de Tóquio, capital do Japão.

Autoridades afirmam que as duas foram esfaqueadas e encontradas mortas no apartamento onde moravam. Anderson não foi visto no local.

Fuga para o Brasil

Relatórios da polícia japonesa mostram que ele teria deixado a cena do crime e se direcionado ao aeroporto de Narita, na região metropolitana de Tóquio. No local, teria embarcado para o Brasil.

Além disso, brasileiro, que é natural de Londrina, no Paraná, teria ligado para a empresa onde trabalhava no dia 22 de agosto, pedindo licença de duas semanas por conta de um acidente. Desde então, ele não foi mais visto e segue sendo procurado.

