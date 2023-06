Brasileira compra três casas abandonadas na Itália por R$ 16 reais cada; entenda

Em 2019, a brasileira Rubia Andrade Daniels comprou três casas abandonadas na Itália por R$ 16 cada e compartilhou a experiência pelas redes sociais e em entrevista à imprensa nesta semana. O valor das casas à época era entre 1 e 3 euros. "Queria ver para crer", disse ela ao portal Nossa Casa, do Uol.

Ela estava de férias na Indonésia quando viu os anúncios. "Em três dias eu já tinha comprado a minha passagem, marcado o hotel, reservado um carro. Aí eu fui para a Itália pra tentar pegar mais informação, saber se aquilo ali era realmente real. Foi assim que tudo começou", conta.

Apesar do valor pequeno, os proprietários dessas casas "baratas" têm até três anos para fazer uma reforma de até 90 mil dólares (R$ 450 mil).

Legenda: As casas ficam em Sicília, na Itália Foto: Reprodução/Instagram

Os imóveis são em edifícios antigos, e com estilo medieval no interior. Para conseguir comprar, ela teve de se comprometer por contrato a preservar o aspecto histórico do prédio. As três casas ficam no centro histórico de Mussomeli, na Sicília.

Segundo Rubia, em janeiro de 2019 ela chegou em Sicília, onde casas assim são comuns. A brasileira disse que na época o local não era muito procurado e conta que realizou o processo por um agência imobiliária.

"Eu fui uma das pioneiras. Quando eu cheguei lá em 2019, por exemplo, no dia que eu fiz o tour, era só eu e havia umas 100 a 150 casas disponíveis. Hoje, se você marcar um tour, vai estar no mínimo com 30 pessoas, porque tem gente do mundo inteiro indo para lá e comprando essas casas", relata.