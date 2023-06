Ator de 'Titanic', Lew Palter morre aos 94 anos

A família do ator e professor Lew Palter confirmou a morte dele, aos 94 anos de idade, há pouco mais de um mês, em sua residência, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Palter ficou conhecido mundialmente ao interpretar o co-proprietário da loja de departamentos Macy's, Isidor Strauss, no filme 'Titanic' (1997), de James Cameron.

O nome do ator voltou à tona recentemente por uma coincidência. É que Isidor Strauss era o tataravô de Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, CEO da empresa OceanGate, um dos cinco passageiros mortos a bordo do submersível Titan, que implodiu na semana passada, no Atlântico Norte, durante uma expedição turística aos destroços do Titanic.

Leia mais Mundo Esposa de piloto do submarino desaparecido é descendente de casal morto no Titanic, diz jornal

A filha de Palter, Catherine, informou ao The Hollywood Reporter que o pai faleceu no último dia 21 de maio, devido a um câncer de pulmão que enfrentava.

Na emblemática cena de 'Titanic' em que Palter aparece, Isidor e sua esposa, Ida, duas das pessoas mais ricas a bordo do transatlântico que fazia sua primeira viagem, decidem ficar deitados, juntos, na cama, enquanto o navio afunda. Os ancestrais de Wendy Rush são lembrados justamente por sua história de amor.

Legenda: Cena em que Isidor e Ida decidem morrer abraçados, na cama, em 'Titanic' (1997) Foto: Divulgação/Paramount

Sobreviventes do naufrágio disseram que viram Isidor recusar um assento em um bote salva-vidas quando mulheres e crianças esperavam por uma chance para fugir. E Ida, que era casada com ele há 40 anos, chegou a dizer que não deixaria o marido. Na história real, ambos foram vistos de braços dados no convés do navio enquanto ele afundava.

O corpo de Isidor foi encontrado cerca de duas semanas após o naufrágio do Titanic, em 1912. Já os restos mortais de Ida ficaram perdidos no mar e nunca foram recuperados.