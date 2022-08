Baleia beluga é vista no Rio Sena e França estuda resgate

Uma baleia beluga foi localizada, nessa quinta-feira (4), no Rio Sena, curso d'água que atravessa a França, a cerca de 70 quilômetros da capital Paris. O animal é nativo de água salgada, especificamente da região do Ártico. A situação tem gerado preocupação nas autoridades locais.

O cetáceo foi avistado pela primeira vez na terça-feira (2), conforme informações do jornal francês Le Monde. A Prefeitura de Eure disse, em comunicado à imprensa, que ele foi encontrado "a mais de 30 quilômetros de sua localização na [quarta-feira], próximo a uma eclusa".

Estado de saúde da beluga

Em nota, as autoridades ainda afirmam que o animal "parece ter alterações na pele e estar emaciado", e o estado de saúde dele é "preocupante".

O vice-presidente do Grupo de Estudos de Cetáceos Cotentin, Gérard Mauger, está mobilizado para avaliar o estado de saúde do cetáceo e o descreveu como um "animal bem tonificado, que passa muito pouco tempo na superfície e realiza longas apneias". O que indicaria que a capacidade pulmonar dele "continua boa".

As equipes de resgate enfrentam dificuldade para ter acesso à baleia, segundo a prefeitura, já que ele "foge dos barcos e não se deixa guiar na direção da foz do Sena".

Apesar de ser nativa de um ambiente com água salgada, o animal pode "sobreviver temporariamente em água doce", segundo o comunicado anterior expedido por Eure.

População não deve se aproximar

As autoridades pediram “a toda a população que não tente aproximar ou entrar em contacto com o animal para facilitar o trabalho de todos os serviços do Estado, mobilizados para a preservação da vida selvagem”.

A organização não governamental Sea Shepherd disse está preocupada com o futuro da beluga e teme que ela tenha o mesmo "fim trágico" da orca que encalhou no Sena, em maio deste ano, e morreu. Na época, uma autópsia atestou que o animal foi a óbito por inanição (estado de extrema fraqueza provocada por falta de alimentação ou deficiência de assimilação).

