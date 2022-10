Ativistas jogam tortas em estátua de cera do rei Charles III no museu Madame Tussauds

Ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram duas tortas na figura de cera do rei Charles III, dentro do museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra. O ato, que aconteceu nesta segunda-feira (24), foi filmado e postado no Twitter. As informações são do g1.

As imagens mostram Eilidh McFadden, de 20 anos, de Glasgow, e Tom Johnson, de 29 anos, de Sunderland, subindo na plataforma onde ficam as estátuas de cera de Charles, da rainha consorte Camilla, do príncipe William e da princesa Catherine.

Os manifestantes tiram os casacos e mostram as camisetas Just Stop Oil. Cada um deles joga uma torna no rosto da figura do monarca.

O protesto é o mais recente dos ativistas do grupo. No dia 14 de outubro, eles jogaram sopa sobre a pintura "Girassóis", de Vincent van Gogh, na National Gallery de Londres.

Protestos

Os ativistas bloquearam estradas ao redor do parlamento e departamentos governamentais, exigindo que a Grã-Bretanha interrompa todos os novos projetos de petróleo e gás. Grupos aliados em outros países também intensificaram os protestos antes da COP 27 começar, no Egito, em 6 de novembro.

Já neste domingo (23), dois ativistas alemães do grupo Letzte Generation (Última Geração) jogaram purê de batata na pintura "Grainstacks", de Monet, no Museu Barberini, em Potsdam, na Alemanha.

