'Lua de Morango', a mais baixa desde 2006, acontece nesta terça-feira (10); saiba como observar

A lua cheia de junho, conhecida como "Lua de Morango", tem início nesta terça-feira (10). Neste mês, ela atinge um ponto chamado de perigeu, quando nosso satélite natural chega à fase completa ao mesmo tempo em que sua órbita elíptica faz a aproximação máxima da Terra.

Neste ano, devido a uma parada lunar maior, a lua será a mais baixa a ser observada no hemisfério norte, fenômeno que acontece a cada 18,6 anos. Já no hemisfério sul, segundo a revista Exame, o fenômeno será visto mais alto.

“Nessa quarta-feira, a lua cheia vai nascer às 18 horas e 13 minutos, aqui em Fortaleza. Tem algumas pequenas variações dentro do Estado, mas aqui em Fortaleza é esse horário”, cita o professor de Astronomia do Colégio do Corpo de Bombeiros do Ceará, Romário Fernandes, em entrevista ao Diário do Nordeste.

ORIGEM DO NOME

O professor explica que títulos como "Lua da Colheita", "Lua do Morango", "Lua do Esturjão" e "Lua do Castor" são denominações do hemisfério norte, a maior parte com origem nos Estados Unidos.

“São denominações que estão ligadas a aspectos culturais, à colheita, à plantação, a questões do ambiente natural do hemisfério norte associadas às fases da lua. Criou-se esse hábito, essa tradição cultural norte-americana, de chamar a lua cheia de cada mês por um nome diferente”, conta Romário.

O astrônomo salienta que esses nomes não têm nenhuma ligação com fenômenos astronômicos e com a nossa cultura.

“São nomes que só fazem sentido lá. Então, a gente não usa aqui. De uns tempos para cá, alguns sites começaram a replicar esses nomes aqui, mas eles não têm nenhum sentido aqui para nós, porque nem têm significado astronômico, nem têm conexão com a nossa cultura”, complementa Romário.

MELHOR FORMA PARA OBSERVAR

Apesar de ser “apenas uma lua cheia”, de acordo com o astrônomo, há dicas que podem ajudar a observar do fenômeno.

“Especificamente falando sobre luas cheias, e isso vale para todas elas, é interessante pensar que a melhor hora para observá-la é quando ela está nascendo. Porque acontece um fenômeno interessante que envolve a deterioração da luz que vem da lua até a Terra”, diz o professor.

Neste momento, ela vai parecer maior e mais amarelada, às vezes até mais alaranjada, a depender do caso.

Ver a lua cheia nascendo só depende de ter uma vista livre para o nascente, sem montanhas, prédios ou árvores, segundo Romário.

“Qualquer local em que se tenha uma vista livre para o nascente vai ser favorável. Desde que você esteja lá por volta das 18h13, 18h15, 18h20. E torcer para que as nuvens também não prejudiquem a visibilidade. E aí, de qualquer lugar, a visão vai ser muito bonita”, ensina o professor.