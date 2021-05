Aulas presenciais em Salvador são autorizadas a partir desta segunda (3)

A volta às aulas em Salvador ocorre a partir desta segunda-feira (3). A partir de hoje, escolas da rede pública e particular podem retomar as atividades de modo semipresencial, embora professores tenham decidido que não retornarão às salas de aula sem que toda a categoria receba a vacina contra a Covid-19. As informações são do portal G1.

A retomada das aulas nesse modelo foi anunciada pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, no último dia 23 de abril. O objetivo da prefeitura é de que os estudantes voltem de forma gradativa, com 50% da turma na sala por aula, que também serão escalonadas. No entanto, os alunos poderão ter contato com professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino.

As escolas estão autorizadas a reabrir a partir desta segunda, mas respeitando os protocolos estabelecidos. Salvador, que está sem aulas presenciais desde 18 de março de 2020, tem cerca de 60 mil alunos na rede municipal e 143 mil na rede particular.

Professores não querem voltar

A Associação dos Professores Licenciados do Brasil na Bahia(APLB-BA) reafirmou, no último sábado (1º), a posição da categoria de retonar apenas após a vacinação com a segunda dose de imunizante contra o coronavírus. O posicionamento foi informado após reunião da entidade com representantes de sindicatos das redes privada e pública estadual, além da União dos Municípios da Bahia (UPB), da Secretaria Municipal de Educação de Salvador e da Procuradoria Geral do Município de Salvador.

Na ocasião, conforme o sindicato, o secretário de Educação de Salvador, Marcelo Oliveira, manteve a posição de retorno às aulas presenciais nesta segunda, apenas com uma dose da vacina — professores na faixa etária de 40 anos ou mais puderam receber a primeira dose até esse domingo (2), conforme anunciou o prefeito no dia 24 de abril.

Em entrevista à TV Bahia, o titular da Pasta municipal afirmou que buscará entender os motivos expostos pelos professores que não forem às escolas e tomar medidas em relação à questão.

"Todos esses profissionais foram convocados a retomar suas atividades presenciais e aqueles que não voltarem, a gente vai ter que entender os motivos reais, justos, que fizeram com que eles não compareçam às aulas e obviamente a gente vai ter que tomar algum tipo de providência, algum tipo de medida", disse, acrescentando que os alunos não devem ser prejudicados nessas circunstâncias.

Marcelo Olveira, contudo, salientou que "não é o momento" de fazer retaliações e obrigar os docentes. "A gente em um primeiro momento, a gente apela para a consciência, para responsabilidade de cada um com essas crianças. Então a gente apela para que eles voltem sem que se precise tomar nenhum tipo de medida e radicalizar a reação a essa posição dos professores".

A APLB, ainda no sábado, reforçou que os trabalhadores da educação não pararam suas atividades em nenhum momento, pontuando que o ensino remoto emergencial continua.

Protocolos de abertura

Conforme o Decreto nº 33.812 de 24 de abril de 2021, as escolas devem seguir protocolos sanitários contra a Covid-19. Além do uso de máscaras e da higienização constante, o texto predispõe que: