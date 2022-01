35 passageiros em navio atracado em Salvador por casos de Covid-19 deixam embarcação

O navio Costa Diadema, atracado em Salvador pelo diagnóstico positivo de Covid-19 em 68 passageiros desde quinta-feira (30), liberou 35 pessoas da embarcação neste sábado (1º). A informação é do jornal Correio da Bahia.

Entre os que deixaram o navio, em um ônibus fretado, estavam 56 tripulantes que testaram positivo para a doença. Também ficaram em Salvador 35 passageiros, que testaram negativo e moram em Salvador.

Os passageiros que foram confirmados com Covid-19 cumprem quarentena em um hotel da capital baiana, disponibilizado pela operadora do cruzeiro.

Investigações epidemiológicas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interrompeu, no início da tarde de quinta-feira (30), as atividades da embarcação Costa Diadema, que ficou atracada no Porto de Salvador.



A medida foi adotada após a investigação epidemiológica conduzida pela Agência e por técnicos das Secretarias de Saúde do Estado da Bahia e do Município de Salvador, que concluiu pela declaração de transmissão comunitária de Covid-19, nível 4, a bordo da embarcação.

O desembarque total dos passageiros deve acontecer em São Paulo, no Porto de Santos. A Anvisa suspendeu novas operações da embarcação ao chegar ao Porto de Santos, até se ter uma melhor avaliação do cenário epidemiológico pelo órgão.