Toyota Hilux GR Sport com rebaixamento de fábrica é lançada na Tailândia

Uma versão esportiva da Toyota Hilux foi lançada na Tailândia, a GR Sport rebaixada de fábrica. Na versão, o carro recebeu adesivos e apliques no para-choque dianteiro, além de saias laterais e para-choque traseiro exclusivos. As informações são da revista AutoEsporte.

Com suspensão 2,3 centímetros (cm) mais baixa, o motor do veículo, 2.8 turbodiesel de 204 cavalos, é o mesmo da nova Hilux vendida no Brasil. Conforme a revista Quatro Rodas, o motor da versão é combinado a uma transmissão automática de seis marchas.

Legenda: Versão leva o nome "Revo" na Tailândia, e traz itens exclusivos Foto: divulgação/Toyota

A caixa de rodas, de tamanho avantajado, dá a impressão de que os aros de liga leve, de 17 polegadas, pareçam menores do que realmente são. A GR Sport rebaixada, porém, tem tração apenas na parte de trás, opção indisponível no País.

Os freios a disco na dianteira têm pinças vermelhas, mas o tambor na traseira continua na cor preta. Na GR Sport tailandesa, o vermelho também é aplicado na cabine e no banco.

Legenda: Versão do veículo tem design com detalhes esportivos Foto: divulgação/Toyota

A esportividade permeia os detalhes no interior do veículo: os bancos têm o logo da divisão esportiva. Os estofados são de camurça na cor preta, com costura vermelha. Além disso, a Hilux tem pedais de alumínio, detalhes da GR no volante e no quadro de instrumentos. A central multimídia, de oito polegadas, é sensível ao toque, segundo a Quatro Rodas.

Versão tradicional é mais equipada

Além dessa versão, a Toyota seguirá oferecendo a tradicional, com suspensão mais alta. Nessa configuração, a Hilux GR Sport é mais equipada: inclui itens como tração 4x4, frenagem autônoma de emergência (AEB), sete airbags — enquanto a rebaixada tem apenas três — e controlador de velocidade adaptativo.

Legenda: Montadora apresentou versões GR Sport lado a lado Foto: divulgação/Toyota

De acordo com a Quatro Rodas, a versão Hilux Revo GR Sport — como é chamada no país tailandês — tem carroceria disponível nas cores preta, vermelha e branca

Lá, o modelo rebaixado custa em torno de R$ 142 mil, enquanto a versão mais alta chega a R$ 208.330, ambas antes de impostos.

A expectativa, no Brasil, é de que a nova Hilux com pacote GR Sport chegue ao mercado no começo de 2022, e com suspensão convencional. No entanto, ainda não é certo que a marca volte a oferecer a versão V6 a gasolina, dada a comercialização com desempenho tímido.