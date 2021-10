Jeep Commander 2022 passa a integrar serviço de assinatura a partir de R$ 5,4 mil mensais

O Jeep Commander, o primeiro carro da marca desenvolvido no Brasil, passou a integrar o portfólio do serviço de assinatura do grupo Stellantis, o "Flua!". Assim, interessados podem pagar mensalidade para contratar as diferentes versões do veículo premium, com valores a partir de R$ 5.399.

Lançado em agosto, o SUV, de sete lugares, pode ser contratado em todas as opções de franquias de 500, mil, 2 mil e 3 mil quilômetros (km) mensais em prazos de 12, 24 ou 36 meses.

Cada uma das versões, Limited e Overland, têm opções de motor turbo flex com tração 4x2 ou propulsor turbodiesel com tração 4x4.

Conforme o site Motor1, do portal UOL, as assinaturas podem chegar a R$ 8.549 mensais na configuração Overland diesel 4x4, plano de 36 meses e franquia de 3 mil km. O plano cobre despesas relativas à documentação do veículo, seguro com rastreador, revisões e assistência 24 horas.

Sucesso do veículo

Ainda segundo a publicação, o Commander fez sucesso mesmo a partir do alto valor, de R$ 205.990 — preço que sofreu aumento ainda antes das primeiras unidades chegarem às lojas da marca. O carro acumulou mais de 7 mil reservas em 15 dias.

Legenda: Na pré-venda do veículo, 500 unidades foram disponibilizadas com condições especiais Foto: divulgação/Stellantis

Na época do anúncio da pré-venda, os valores partiam de R$ 199.990 na versão de entrada, Limited Flex, chegando a R$ 279.990 na topo de linha, a Overland com motor turbodiesel.

Cada versão do carro tem combinação com um tipo de câmbio. Se o motor for flex, o câmbio é automático de seis marchas, e a tração, dianteira. Se for turbodiesel, a caixa automática tem nove marchas — a primeira delas usada como reduzida —, e a tração é integral.

Flua! no Brasil

O serviço de assinatura Flua! começou em dezembro de 2020, com modelos Fiat e Jeep. Entre as opções da montadora italiana, estão Mobi, Argo, Strada, Toro, Cronos, Fiorino e Ducato. Já entre os da marca estadunidense, estão, além do Commander, o Renegade e o Compass.

A Flua! expandiu, em julho deste ano, os serviços para 16 estados, contemplando 32 cidades brasileiras com 112 unidades, das quais 59 concessionárias são da Fiat e 53, da Jeep. Para contratar o serviço, o cliente pode, além das concessionárias, fechar negócio on-line, no site da empresa.