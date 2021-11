Honda confirma fim de fabricação do Civic no Brasil

Após 24 anos, a atual geração do sedã Honda Civic deixará de ser produzido no Brasil, segundo confirmação da marca japonesa. O veículo era fabricado em Sumaré, São Paulo, mas a partir de 2022 será importado do Canadá.

Entre os motivos para o encerramento da produção, segundo informações do portal ig, está a perda de força do segmento dos sedãs médios nos últimos anos com a chegada de novos SUVs.

A mudança de patamar do Civic na comparação com outros modelos nacionais é outro motivo. Isso porque o sedã médio, em sua nova geração, ficou mais sofisticado e tecnológico, fator que aumentaria o número de componentes importados, precificados em dólar no mercado internacional.

Renovação do City

Por fim, a renovação do sedã compacto City, que será lançado no fim do mês, foi decisiva para o fim do modelo Civic nacional. A Honda espera que parte dos clientes das versões mais em conta do Civic migrem para o City.

O modelo ficará maior na linha de 2022, e são esperadas versões custando mais de R$ 100 mil.

O fim do Civic nacional faz parte da reestruturação da Honda para esta década. Além da versão sedã do City, a marca terá uma variante hatchback para concorrer com Chevrolet Onix, VW Polo e Fiat Argo.