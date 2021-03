A Fiat começou a apresentar o seu novo SUV, o Progetto 363, no BBB 21. Um carro do modelo será entregue ao vencedor do programa. Os detalhes de desenvolvimento e design do automóvel estão sendo anunciados, aos poucos, no site oficial do novo Fiat.

As informações são divulgadas em uma série de quatro episódios e através de votação. O primeiro deles já está disponível no site. Ao final de cada capítulo, o público vota qual item do carro quer descobrir. Os elementos mais votados serão revelados na página.

O design do carro mistura elementos brasileiros e italianos. As cores da logo especial para a divulgação do carro são as mesmas da bandeira da Itália - verde, branco e vermelho. O SUV deve estrear o novo motor 1.0 turbo.

Ação no BBB

Legenda: Ação da Fiat no BBB21 anuncia que vencedor do programa também ganhará novo SUV Foto: Reprodução/Twitter

Na tarde de terça-feira (2), os participantes do programa foram surpreendidos com carros Fiat no gramado da casa. A ação da marca anunciou que o vencedor da edição, além de R$ 1,5 milhão, ganhará um Progetto 363.

Os confinados precisaram encontrar letras no interior de veículos de outros modelos. Ao final, formaram a frase "Está chegando novo SUV da Fiat".

Eles assistiram ao primeiro episódio da série e ficaram animados ao descobrir o prêmio adicional para o primeiro lugar do programa.