Detran-CE realiza leilão virtual de veículos nos dias 3 e 4 de março; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará na quinta-feira (3) e sexta-feira (4) um leilão público 100% virtual de veículos, entre carros, motocicletas e sucatas. Serão ofertados 588 lotes. Os lances iniciais serão de R$ 50,00 até R$ 3 mil.

A visitação presencial será possível nesta quarta-feira (2), de 8h às 17h, no pátio do leiloeiro, a Montenegro Leilões, respeitando os protocolos sanitários exigidos.

Como participar

Qualquer pessoa pode participar, seguindo os critérios dispostos no edital do certame, mas antes é preciso se inscrever no site da Montenegro Leilões. Os lotes de sucata, no entanto, só podem ser arrematados por sucateiros em pessoa jurídica, e cadastrados previamente no Detran-CE.

Veículos apreendidos

O leilão incluirá veículos apreendidos por circularem irregularmente em via pública até outubro de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos ao pátio do Leiloeiro Oficial. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilão de veículos apreendidos, quando não são resgatados pelos proprietários em 30 dias.

O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, sendo de sua responsabilidade efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, confecção de placas, entre outros.