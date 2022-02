Detran-CE divulga novos atendimentos da CNH Popular; saiba quem pode participar

O Detran-CE divulgou as datas dos próximos atendimentos da CNH Popular, que já iniciam na próxima sexta-feira (18). O calendário é válido para os candidatos inscritos em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú.

Na capital, por exemplo, os dias de atendimento são de 18 a 20 de fevereiro e de 25 a 27 de fevereiro.

Fortaleza: 18 a 20 de fevereiro; 25 a 27 de fevereiro

Caucaia: 18 a 20 de fevereiro

Maracanaú: 18 a 20 de fevereiro

Pelo site do Detran, o candidato deve consultar com antecedência a marcação do antendimento, com dia, local e horário específico. Na data agendada, deve comparecer em até 20 minutos antes, portando a documentação necessária.

De acordo com o Detran, aqueles que estiverem com a situação pendente devem finalizar o processo até 23h59 desta terça-feira (15).

Veja a documentação necessária para a CNH popular