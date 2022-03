CNH Popular divulga lista de cidades que serão atendidas em março; veja

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) retoma, entre os próximos dias 18 a 21 de março, o atendimento de candidatos que cumpriram os requisitos e tiveram o cadastro deferido no programa CNH Popular 2021.

Antes de ir aos postos de consulta, os aprovados devem confirmar o status da inscrição no site oficial do órgão.

Nesta terça-feira (15), o governador Camilo Santana confirmou que o lançamento da CNH Popular 2022 ocorrerá na segunda quinzena deste mês.

25 mil vagas

Cerca de 25 mil carteiras foram aprovadas na última edição da iniciativa, lançada oficialmente em outubro do ano passado, sendo 5 mil apenas para Fortaleza. Para o Interior, foi estabelecido o quantitativo de uma habilitação para cada 326 habitantes, totalizando 20 mil vagas para 183 municípios cearenses.

Em 2021, o programa foi direcionado a cidadãos que residiam no Estado e se encaixavam em um dos seguintes critérios: beneficiários do programa do Auxílio Brasil; pessoas com deficiência física (PCD); e egressas do sistema prisional. Para 2022, mais informações sobre os critérios serão divulgados.

Próximas cidades atendidas pelo CNH Popular

18/03

Tabuleiro do Norte

Alto Santo

Potiterama

Jijoca

19/03

Barro

Solonópole

Amontada

20/03

Porteiras

Quixerê

São Luís do Curu

21/03

Pentecoste

Documentação necessária (originais e cópias)

– Identidade (RG)

– CPF

– Comprovante de endereço ou declaração de residência

– Declaração do CRAS (para Beneficiário do Programa Bolsa Família)

– Laudo Médico com Código CID (para deficiente físico)

– Declaração da Secretaria de Segurança Pública (para egresso do Sistema Prisional)

O QUE A CNH POPULAR OFERECE?

A iniciativa custeia todo o processo de aquisição da 1ª carteira de habilitação das categorias A ou B. Os beneficiários têm acesso gratuitamente os serviços de: