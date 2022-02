'Vai matar muito paciente', diz irmã de mulher ironizada por aluna de medicina em Alagoas

Irmã da paciente alvo de comentários irônicos de uma estudante de medicina, em Marechal Deodoro, Alagoas, a dona de casa Vilma Leite disse, na terça-feira (8), que a família ficou em choque após tomar conhecimento das declarações e pretendem entrar com uma ação judicial contra a jovem.

A aluna fez uma publicação nas redes sociais, na madrugada de terça-feira, em que se queixa da entrada de Lenilda Leite, irmã de Vilma, na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão próximo ao horário de descanso dela. A mulher chegou ao local com edema agudo no pulmão. Em seguida, a discente atualizou o post: "a mulher morreu e eu não dormi”.

"A família está em choque, a filha dela já está vindo de São Paulo, e o filho mora aqui [em Marechal Deodoro]. Eles já estão movendo ação com advogado", disse a dona de casa em entrevista à TV Pajuçara.

Na postagem compartilhada pela estudante na internet é possível observar o nome da paciente e os procedimentos realizados, conforme o portal G1. “Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir, tô puta”, escreveu na legenda da imagem compartilhada.

Na publicação seguinte, a jovem usou uma selfie em que faz sinal de positivo com o polegar para informar sobre o desfecho do caso: "Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

Vilma Leite Dona de casa "Ela não sabia que era o plantão dela? Ela não sabia que iria trabalhar a noite? Qual é o dela? É atender a pessoa direito. Se ela, como estudante de Medicina, está fazendo isso, imagina quando for uma médica. Ela vai matar muito paciente desse jeito. Porque queira ou não a culpa também é dela."

Lenilda Leite morava na zona rural do município e precisou sair de casa às pressas para conseguir atendimento na unidade de saúde durante a madrugada de terça-feira.

"Se fosse a mãe dela, a irmã, uma tia, e sobrinha, algum parente, algum amiguinho dela, eu garanto que ela não tinha feito isso. Ela teria corrido logo para atender e chamar médico ou quem fosse que estivesse lá dentro para socorrer. É revoltante uma coisa dessa", finalizou.

Estudante foi afastada do cargo

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro informou, via nota, que tomou conhecimento do caso através do médico-chefe da unidade e já desligou a acadêmica do quadro de estagiários do município, que tem convênio com a faculdade particular.

O Centro Universitário Cesmac informou, via nota nas redes sociais, ter iniciado um processo administrativo para investigar o caso. A instituição afirmou que a aluna cursa o nono período do curso de Medicina na instituição e cumpria estágio no regime de internato em uma unidade de emergência.