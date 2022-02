Estudante de medicina é afastada de estágio após reclamar de atender paciente em Alagoas

Uma estudante de medicina foi afastada do estágio em uma unidade de saúde em Marechal Deodoro, Alagoas, após causar revolta ao reclamar de atender uma paciente nas redes sociais. A jovem fez uma publicação, na terça-feira (8), em que se queixa da chegada de uma mulher com edema agudo no pulmão próximo ao horário de descanso da universitária. Em seguida, ela atualizou o post: "a mulher morreu e eu não dormi”.

A discente do Centro Universitário Cesmac, em Maceió, atuava e estudava na Unidade Mista Dr. José Carlos de Gusmão. Na publicação compartilhada por ela na internet é possível observar o nome da paciente e os procedimentos realizados. As informações são do portal G1.

“Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo de pulmão, e agora já passou 1:30 da minha hora de dormir, tô puta”, escreveu na legenda da imagem compartilhada.

Na postagem seguinte, a jovem usou uma selfie em que faz sinal de positivo com o polegar para informar sobre o desfecho do caso: "Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

Foto: reprodução

Estudante é afastada do cargo

A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Deodoro informou, via nota, que tomou conhecimento do caso através do médico-chefe da unidade e já solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do município, que tem convênio com a faculdade particular.

" A Secretaria lamenta o ocorrido e reafirma seu compromisso focado na humanização e respeito ao cidadão em todas as nossas unidades de saúde", informa o comunicado.

O coordenador do curso de medicina do Cesmac, André Falcão, informou à publicação que a instituição tomou conhecimento do caso por mensagens trocadas em grupo do aplicativo WhatsApp. Segundo ele, a estudante foi afastada do estágio até que seja averiguado o fato e as medidas cabíveis sejam tomadas.

O colegiado da instituição de ensino superior deve se reunir nesta quarta-feira (9) para discutir o assunto. A jovem deve ser ouvida.