Prefeito diz que presentear 15 netos com carros de luxos foi 'realização de um sonho'

O fazendeiro e prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henrique da Silva (DEM), considerou o ato de presentear os 15 netos com carros de luxo como a "realização de um sonho" após melhorar de vida atuando no agronegócio.

“Comecei trabalhando de empregado no ramo do agronegócio. Era muito baixo o valor que recebia. A gente sempre sonha com dias melhores. Presentear meus netos foi a realização de um sonho”, disse o gestor ao G1.

Adair entregou o presente aos netos no último domingo (7). Cada modelo Jeep Compass comprado por ele custa, em média, R$ 157 mil. Somados, os itens podem ter custado mais de R$ 2,5 milhões.

“Eu gosto de presentear meus netos. Estamos vivendo um momento muito bom no agronegócio e, por isso, pensei em dar um presente um pouco melhor”, justificou.

Repercussão

A distribuição dos veículos viralizou nas redes sociais depois que uma das netas postou a foto do presente. Os 15 automóveis aparecem enfileirados em um caminhão à espera dos novos donos.

“O tal dessa juventude gosta de colocar tudo nas redes sociais, mas não esperava essa repercussão. Acho que vai inspirar muitos avós que também têm recursos a ajudar os netos”, concluiu.

Todos os carros são azul, a cor preferida do prefeito, segundo a engenharia agrônoma Adriana Desidério Maggioni, 30, uma das netas presenteadas. "Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presentou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa", lembrou.