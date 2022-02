Jovem preso com sacola de pão no Jacarezinho é solto, mas deverá cumprir medidas cautelares

Yago Corrêa de Souza, de 21 anos, que foi solto após ficar dois dias preso por suspeita de associação ao tráfico de drogas na Favela do Jacarezinho, no Rio, cumprirá medidas cautelares até o julgamento definitivo do caso.

O jovem negro, que trabalha com a irmã vendendo doces, havia sido detido no domingo (6) enquanto saía de um estabelecimento com um saco de pães. Ele foi libertado nessa terça-feira (8) mediante audiência de custódia no Presídio de Benfica.

Segundo o juiz Antônio Luiz da Fonseca Lucchese, responsável pela condução da audiência de custódia, a prisão não se mostra necessária, adequada ou proporcional.

"Diante das circunstâncias em que teria se dado a prisão, sem perder de vista que aqui há evidente necessidade de que os fatos sejam mais apurados, sobretudo diante da dinâmica dos fatos, certamente faz com que se esvaia qualquer substrato para se cogitar, neste momento, de prisão cautelar, ainda mais diante da manifestação a posteriori da autoridade policial", justificou o magistrado.

O que diz a família

Os familiares alegam que Yago é inocente, pois tinha saído apenas para comprar pães. Imagens de segurança reforçam a versão dos parentes. Ao sair da padaria, o jovem corre e entra às pressas em uma farmácia ao ver uma confusão na rua com militares. Ele entra com as mãos levantadas e ainda segurando a sacola de pães, momento em que um PM armado de fuzil chega e o prende.

A audiência de custódia determinou que Yago está proibido de sair do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça e deverá comparecer no Tribunal todo mês.

A defensora pública Isabel de Oliveira Spreger, subcoordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do RJ, considera que apesar de a prisão ter sido um "erro", o jovem terá transtornos por conta da prisão.

"Tratou-se de um erro, mesmo assim foram fixadas essas medidas que ele vai ter que cumprir. Ainda vai ter esse transtorno na vida dele, de ter que cumprir essas medidas até que a opinião do Ministério Público seja formada e esperamos que venha a ser um arquivamento desse inquérito", disse ao G1.

Versão da polícia

Conforme a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do Batalhão de Choque que patrulhavam a Travessa Amaro Rangel e vielas do Jacarezinho se depararam com "dois indivíduos – um deles carregando uma bolsa – e que tentaram fugir ao avistarem os policiais".

"Os dois indivíduos, um homem [Yago] e um adolescente, foram conduzidos à 25ª DP (Engenho Novo) para o registro da ocorrência. Nesta ação foram apreendidos 32 pinos de cocaína, 32 papelotes de skunk e 58 papelotes de maconha".