Explosão em escola deixa nove crianças e professora ferida em São Paulo

Um colégio particular no bairro Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, registrou uma explosão que deixou pelo menos nove crianças e uma professora com ferimentos leves. Os bombeiros relataram para a Folha de São Paulo que a explosão aconteceu aproximadamente às 13h30 desta terça-feira (8) na rua Aparaó.

Segundo o portal, duas vítimas acabaram socorridas com queimaduras de primeiro e de segundo graus. Os alunos foram encaminhados para o Hospital Municipal do Campo Limpo e para o Hospital Lefort, ambos na região. As idades das crianças não foram informadas.

Os alunos manuseavam um tipo de ácido no momento do acidente. O produto teria respingado nos alunos e na professora, causando queimaduras leves nas mãos.

ATENDIMENTO MÉDICO

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, foi enviado um total de 11 ambulâncias até a escola.

Porém, o órgão não detalhou se o estudante levado ao hospital público chegou a ser internado. A unidade do Hospital Lefort no Morumbi não informou o estado da criança também não deu mais detalhes ao ser questionada.

"Nos demais atendimentos não houve necessidade de encaminhamento para unidades de saúde", disse a Secretaria em nota.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana apontou que a Defesa Civil foi ao local averiguar a estrutura e não constatou a necessidade de interdições, já que o prédio não apresentou abalo.

O comando dos bombeiros na operação ainda detalhou que o acidente aconteceu em uma aula de química no laboratório da escola, quando houve a manipulação de um ácido.

O colégio chegou a ser contactado, mas a rede não respondeu, até a publicação da reportagem da Folha.