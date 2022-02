Laudo aponta presença de fentanil no corpo de jovem achado com a barriga aberta em praia no ES

O laudo médico do jovem encontrado com corte na barriga na Praia do Ermitão, em Guarapari (ES), aponta vestígios de uma dosagem alta de fentanil no sangue. A droga é 50 vezes mais potente que heroína e 30 vezes mais que morfina.

O jovem já havia admitido o uso de drogas, mas sem especificar qual. Conforme um perito da Polícia Federal, o fentanil é amplamente utilizado no controle de dores extremas. As informações são do g1 ES, que obteve o prontuário.

"Em alguns ambientes cirúrgico-hospitalares é utilizado fentanil. Normalmente, nessa modalidade, ele é utilizado como injetável e controlado pelo médico anestesista que vai controlar ali a dose para a pessoa passar pelo procedimento cirúrgico", comenta André Bittencourt dos Santos, perito da PF.

Em alta dosagem, o fentanil causa a diminuição do ritmo respiratório. A pessoa acaba "se desligando", podendo entrar em coma ou até morrer.

Droga pouco usada no Brasil

O fentanil é uma droga pouco usada no Brasil. A psiquiatra Carolina Coser alertou que ela pode viciar em apenas um uso.

"Essa droga, ela é da classe dos opioides, semelhantes à morfina e à heroína. Porém ele é de 50 a 100 vezes mais potente, a ação dela é analgésica", afirma.

Segundo a médica, a substância "pode gerar uma sedação, passa mesmo uma euforia seguida de relaxamento muscular intenso. Numa única dose ela pode matar", explicou a psiquiatra Carolina Coser sobre a substância.

Entenda o caso

O jovem de 20 anos acordou com a barriga aberta após usar drogas em Guarapari no dia 16 de janeiro. Ele estava na presença da namorada. Em depoimento, ambos afirmaram que não se lembram de nada, pois "apagaram" após usar os entorpecentes.

A jovem confirmou que o caso aconteceu na praia e ela solicitou ajuda aos vigias do parque próximo à praia em que estavam por volta das 2h.

Uma ambulância do Samu resgatou o homem, que estava com um corte profundo no abdômen e parte do intestino para fora, mas consciente, na manhã do dia 16 de janeiro. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento.

O major da Polícia Militar Lourencini revelou que os agentes de segurança encontraram uma mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão no local em que atenderam à ocorrência.