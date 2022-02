Jovem achado com corte na barriga: o que se sabe sobre o caso

O caso do jovem de 20 anos encontrado com a barriga aberta, após usar drogas alucinógenas na Praia do Ermitão, em Guarapari, Espírito Santo, tem intrigado as redes sociais. Usuário teorizam sobre o que aconteceu na madrugada de 16 de janeiro.

O rapaz, que permanece internado em uma unidade hospitalar particular, estava na companhia da namorada. Os dois realizaram um luau na faixa de areia para comemorar uma viagem dele para o exterior. A identidade do casal não foi revelada. As informações são do portal G1.

O Diário do Nordeste reuniu todas as informações oficiais, fornecidas pelas famílias dos envolvidos e pelas forças policiais, até o momento sobre o episódio.

SUPOSTO LATROCÍNIO

O advogado que representa os dois jovens, Lécio Machado, detalhou, em entrevista a TV Gazeta nessa terça-feira (1º), que ambos estavam em um luau, comemorando sozinhos quando foram atacados e roubados.

"Eles têm um relacionamento há mais de um ano e ele estava para ir embora do Brasil para estudar línguas, fora do Brasil, e ela ainda está estudando no pré-vestibular. Eles foram fazer uma comemoração de despedida deles, porque iam ficar um tempo sem se ver, por isso foram para a praia", explicou Lécio.

Até o momento, os autores do crime seguem desconhecidos e a Polícia Civil do Espírito Santo continua investigando o caso. Os detalhes da apuração não foram divulgados.

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que o casal chaga à praia.

O jurista ainda confirmou a veracidade de uma imagem que circula nas redes sociais, em que mostra o estudante falando em um grupo sobre o ataque. Na mensagem, o rapaz diz que é "óbvio" que todas as teorias sobre o caso eram mentira.

"O que houve foi uma tentativa de latrocínio. Machucaram a menina que estava comigo e também me feriram muito no rosto e me cortaram o abdômen", escreveu.

Legenda: O jovem se pronunciou em grupo nas redes sociais, apontando que o caso seria esclarecido por meio de fontes oficiais. Foto: Reprodução/ TV Gazeta.

ESTADOS DE SAÚDE

Legenda: Em depoimento, dado no hospital, o jovem declarou não se lembrar do que aconteceu naquela noite e confirmou o uso de drogas. Foto: Reprodução/TV Gazeta

O advogado também informou que as especulações sobre o incidente, além do vazamento de fotos, áudios e vídeos sobre o caso deixaram a dupla abalada.

O jovem foi submetido a cirurgia e chegou a receber atendimento em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele foi levado inicialmente para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e depois transferido para um hospital particular.

"Atualmente está no quarto se recuperando muito bem, na medida do possível, porque foram muitos ferimentos, não só na barriga", disse Lécio Machado.

USO DE DROGA ALUCINÓGENA

À Polícia, a namorada do rapaz relatou que o casal usou drogas e álcool no local do incidente. Conforme o depoimento, os dois "apagaram" após consumir os entorpecentes.

A jovem confirmou que o caso aconteceu na praia e ela solicitou ajuda aos vigias do parque próximo à praia em que estavam por volta das 2h. Uma ambulância do Samu resgatou o homem, que estava com um corte profundo no abdômen e parte do intestino para fora, mas consciente, na manhã do dia 16 de janeiro.

A dupla teria ingerido "quadradinho de papel", expressão usada para se referir à droga LSD, devido ao formato.

PARTE DE ÓRGÃO NA AREIA

O major da Polícia Militar, Lourencini, revelou que os agentes de segurança encontraram uma mochila, cacos de vidro e pedaços de órgão no local em que atenderam à ocorrência.

Segundo o policial, quando a equipe chegou à Praia do Ermitão, o jovem já havia sido socorrido e não estava mais lá. No entanto, em informação apontada no boletim da ocorrência, era possível ver parte do intestino do rapaz. O material foi entregue à Polícia Civil para ser analisado.

Major Lourencini Polícia Militar "Foram encontrados no local algumas poucas marcas de sangue, uma mochila com os pertences e cacos de vidro, garrafa quebrada no local, alguns pequenos órgãos também espalhados no local ali".

A Polícia Civil entregou para família dos jovens um documento para eles fazerem exames dos ferimentos no Departamento Médico Legal (DML). O objetivo é identificar que tipo de instrumento foi usado para cortar a barriga do rapaz.

O advogado das famílias confirmou ao G1 que recebeu o documento, mas não relatou quando o casal fará o exame. O DML também deve analisar se o material encontrado na praia é, de fato, parte do intestino do rapaz.

PRAIA DE DIFÍCIL ACESSO

A Praia do Ermitão está localizada no final da Praia do Morro, sendo conhecida como uma praia secreta. Para chegar até ela, é preciso passar através da entrada de acesso ao Parque Morro da Pescaria, que funciona das 7h às 16h, ou pelas pedras na beira do mar.

A PM disse que a entrada do parque fica fechada na madrugada. "Os jovens teriam que ter passado pelas pedras ou pelo meio da mata para acessar a praia do Ermitão, o que para jovens não é tão difícil de se fazer. Às vezes no verão a cidade tem muitas pessoas, é possível que aconteça, apesar de não ser permitido", finalizou o major Lourencini.

