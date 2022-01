Jovem acorda com barriga aberta e órgãos à mostra após usar drogas alucinógenas em Guarapari

Um estranho caso tem intrigado moradores e autoridades locais do município de Guarapari, no Espirito Santo, segundo o jornal O Globo. No último dia 16 de janeiro, um casal de jovens decidiu passar a noite na areia da Praia do Ermitão, onde fizeram uso de drogas com substâncias alucinógenas, do tipo LSD.

Porém, ao acordar algumas horas depois, o rapaz de 20 anos acordou ensaguentado ao lado da namorada. Sua barriga estava aberta e parte dos órgãos à mostra.

Após pedir socorro ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhado a um hospital de Vitória, capital do Espírito Santo, onde está internado, tendo sobrevivido aos ferimentos. A mulher que o acompanhou na virada da noite do dia 16 de janeiro também foi encaminhada ao local.

INVESTIGAÇÃO DO CASO

Depois de quinze dias de investigação sobre o caso, a Polícia Civil do Espírito Santo segue sem respostas para o que aconteceu.

Conforme O Globo, uma das versões a que os policiais tiveram acesso e que teve repercussão nas redes sociais foi de que a jovem teria aberto a barriga do namorado durante o efeito alucinógeno, acreditando ser uma cirurgiã.

Porém, apesar dessa versão, os agentes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari apontam que não há como afirmar que a mulher esteja envolvida no crime, e que ainda não podem revelar detalhes sobre o inquérito.

Polícia Civil do Espírito Santo "A Polícia Civil informa que o fato é de conhecimento da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, que já iniciou diligências para elucidar o caso. Até o momento não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto".

Em depoimento, os dois declararam não se lembrar do que aconteceu naquela noite. No entanto, segundo o jornal Estado de Minas, ambos confirmaram o uso de drogas.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com informações de forma anônima, é possível entrar em contato com a Polícia Civil através do Disque-Denúncia 181. Além disso, o órgão também possui um site onde a população pode anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil