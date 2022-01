Jovem é preso suspeito de estupro contra irmãs de 7, 8 e 10 anos

Um jovem foi preso suspeito de cometer estupro contra as três irmãs, meninas de 7, 8 e 10 anos, no município de Goianira, na região central de Goiás, no último sábado (29). Outros dois amigos dele também foram detidos suspeitos do mesmo crime. As prisões ocorreram logo após os três terem cometido os crimes. As informações são do g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, as crianças confirmaram à Polícia Militar de Goiás que os abusos eram recorrentes. Os nomes dos suspeitos e as idades não foram divulgados. Por conta disso, a defesa dos suspeitos não foi encontrada para se manifestar sobre o caso. Eles seguem detidos.

A Polícia Militar encontrou na casa as duas irmãs mais novas, de 7 e 8 anos. As meninas contaram que a irmã mais velha, de 10 anos, foi levada da residência pela avó no dia da prisão por causa da violência sexual cometida, que a deixou muito lesionada.

Leia mais Segurança Idoso é preso suspeito de estuprar criança de 9 anos em Orós

"Ao serem indagadas se conheciam ou reconheciam o autor da violência, as vítimas relataram que constantemente seu irmão trazia dois amigos para sua residência e que os três abusavam de forma igual das três meninas", aponta um trecho do registro da ocorrência.

Exame de corpo de delito

A PM descobriu que a avó levou a neta mais velha para Itaberaí, município distante 70 km de Goianira. A equipe viajou para a cidade, buscou a menina e a levou para fazer exame de corpo de delito, junto com as outras duas, no Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem do g1 conversou ainda com a delegada Carla de Bem, que trabalha em Goianira, para saber como está a investigação, mas a ocorrência ainda não havia chegado à delegacia.