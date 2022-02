Médica encontrada morta em banheiro de pronto-socorro de São Paulo teve infarto, diz laudo

O laudo necroscópico da morte de Ana Carolina Borges Gorga, encontrada sem vida dentro de um banheiro do Pronto-Socorro de Cubatão (SP), concluiu que a médica de 30 anos sofreu um infarto agudo do miocárdio. As informações são do G1.

O corpo dela foi achado durante o plantão na unidade no último dia 24 de janeiro. Até então, a Polícia Civil tratava o caso como morte suspeita devido à falta de informações sobre o que teria causado o óbito da profissional de saúde.

Legenda: Ana Carolina Borges Gorga morreu vítima de infarto agudo do miocárdio Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (2), a Secretaria de Segurança Pública (SSP) divulgou a causa da morte após exames no Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande. No entanto, ainda aguarda laudos complementares para concluir a investigação.

Médica em SP

Além de atender no Pronto-Socorro como cirurgiã-geral, Ana Carolina era residente de cirurgia plástica em um hospital privado de Santos.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão lamentou profundamente a morte da médica e afirmou que, em respeito à família, não divulgaria informações pessoais ligadas ao caso.