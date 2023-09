Suspeito de envolvimento na morte de turistas em quarto de hotel é preso em Maceió

Um dos suspeitos de envolvimento na morte de duas turistas em um hotel de Maceió, em Alagoas, foi preso nesta quarta-feira (20). Em depoimento à Polícia Civil, o homem disse que presenciou o momento em que outra pessoa efetuou os disparos, mas que é inocente e não tem participação no crime. O caso ocorreu no último sábado (16). As duas vítimas, naturais de Pernambuco, foram identificadas como Ewellyn Hansen, de 30 anos, e Jéssica Cassandra Pereira da Silva, de 19. As informações são do portal Uol.

De acordo com a publicação, três homens eram levantados como autores do crime, mas outro suspeito se apresentou na segunda-feira (18), alegando que esteve no hotel onde as mulheres foram assassinadas, mas que havia saído antes dos disparos. Ele foi liberado pela polícia por não ter sido comprovada a sua participação nas mortes.

A Polícia Civil informou que busca agora identificar o suspeito que seria o autor dos tiros que vitimaram as turistas.

Entenda o crime

Em torno das 5h do sábado (16), as vítimas chegaram ao hotel, localizado no centro de Maceió, e foram mortas com tiros na cabeça cerca de duas horas depois.

Segundo a polícia, há duas linhas de investigação do crime. Uma delas é que as mulheres teriam contraído alguma dívida por drogas. A outra é a de elas teriam viajado para se relacionarem com os suspeitos, mas que teria ocorrido uma briga antes de elas serem assassinadas.

"O que sabemos é que elas entraram pela manhã e uma delas já conhecia um dos suspeitos. Pouco tempo depois [de chegarem], eles efetuaram os disparos. Todo o fato criminoso ocorreu dentro do quarto e saíram calmamente do local", informou a delegada Talita Aquino.

O caso está sendo investigado pela DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Maceió.