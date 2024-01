Sargento da PM é encontrado morto em banheiro de residência em Maceió

O corpo do sargento da Polícia Militar de Alagoas, Carlos Alberto Soares Lopes, foi encontrado com perfurações de bala dentro de banheiro de uma residência na noite do último sábado (6). Ele estava em um imóvel no Residencial Porto Seguro, no bairro Antares, em Maceió. O óbito está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A corporação lamentou a morte e prestou condolências em nome da tropa. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O imóvel contou com a presença de equipes da Polícia Científica e da DHPP, que realizaram as primeiras apurações.

Carlos Alberto, de 34 anos, tinha voltado recentemente da escala de plantão antes de ser morto. Ele era 3º Sargento da PM do estado, tendo ingressado em 2013. A nota detalhou que ele era "muito estimado entre superiores, pares e subordinados".

Confira nota na íntegra

"É com extremo pesar que a Polícia Militar de Alagoas, por meio de seu comandante-geral, coronel Paulo Amorim, comunica o falecimento do 3º sargento Carlos Alberto Soares Lopes, ocorrido na noite deste sábado (06), em Maceió.

O militar alagoano, de 34 anos de idade, foi incorporado à instituição no ano de 2013 e tinha comportamento excepcional. Muito estimado entre superiores, pares e subordinados, o sargento Lopes dedicou grande parte de sua carreira ao Regimento de Polícia Montada Dom Pedro I (RPMon) e atualmente permanecia lotado na unidade, porém à serviço do Centro Integrado Operacional de Segurança Pública (Ciosp).

O coronel Paulo Amorim expressa suas condolências em nome de toda a tropa, ao tempo que coloca a Corporação à inteira disposição da família para o que se fizer necessário".