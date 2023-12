Motorista de creche que convenceu criança a enviar vídeo íntimo da mãe é preso em Maceió

O motorista de creche que aliciou uma criança de sete anos a enviar imagens íntimas da mãe dela foi preso nesta segunda-feira (4) em Maceió, Alagoas. O homem ofereceu chocolate à garota em troca do vídeo.

O caso foi descoberto pela mãe no dia 23 de novembro e exposto nas redes sociais. As imagens foram gravadas pela criança enquanto a mulher saía do banho e estava distraída. As informações são do Uol.

Conforme a Polícia Civil, o motorista foi interrogado e colocado à disposição da Justiça. Após a mãe da menina fazer a denúncia, outras pessoas surgiram e disseram que passaram por casos parecidos.

Aliciamento

Ao revelar o caso, a mãe Laiane Dias, de 26 anos, conta que havia dois vídeos no celular da filha. "Ele trabalhou muito para conseguir a confiança dela durante esse tempo. Depois de enviado, ele induziu para que ela apagasse [as imagens] e ainda me elogiou. NOJO", escreveu.

"Me enviou saindo do banho, sem e com roupa íntima. A troco de um chocolate! O mesmo é esposo da dona da creche, onde faz diariamente o transporte de várias crianças", desabafou.