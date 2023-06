Homem passa mal durante treino e morre em academia de Alagoas

Um homem de 39 anos morreu no município de Arapiraca, no interior de Alagoas, após passar mal durante treino em uma academia. Jefferson Geovany Santos se identificava como coach e treinador de musculação nas redes sociais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado ao local e chegou a atender Jefferson, que acabou não resistindo. As informações são do site Metrópoles.

Segundo boletim divulgado pela equipe do Samu, ele estava sofrendo com uma "crise convulsiva". Devido a gravidade do caso, chegou a ser enviada uma Unidade de Suporte Avançado.

"A equipe fez as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP), mas, infelizmente a vítima foi a óbito", finaliza a nota.

Além do Samu, também foram acionados militares do 3º Batalhão e funcionários do IML, para recolhimento do corpo.