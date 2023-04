Atleta de Crossfit passa mal e morre após competição em Alagoas

Soldado da Polícia Militar de Alagoas, o atleta de Crossfit Ismael Jeferson Marques de Andrade, 28, morreu horas após passar mal quando participava de uma competição em Maceió. O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (21).

Por meio de nota, a organização do evento informou que o atleta foi imediatamente atendido por uma equipe no local e encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Ele não sabia que tinha insuficiência renal aguda.

Ismael Jeferson entrou para a PM-AL em 2018 e estava lotado no 9º Batalhão de Polícia Militar desde 2019. O Batalhão emitiu nota de pesar. Confira abaixo na íntegra:

É com profundo sentimento de pesar que informamos o falecimento do SD PM Ismael Jeferson Marques de Andrade. O Policial Militar fazia parte da corporação desde o ano de 2018 e integrava o efetivo do 9° Batalhão desde 2019. SD J. Marques participava de uma competição esportiva de Crossfit onde veio a passar mal e foi socorrido, mas infelizmente, não resistiu. O policial tinha 28 anos, era solteiro e residia em Nossa Senhora da Glória - SE. A alegria era sua característica principal, desenvolvia um bom relacionamento com todos.

Em luto, o Tenente Coronel Winston Santana, manifesta os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos. Que Deus, com sua infinita bondade, conforte todos neste momento de dor e saudade.

Nota da organização do evento

O American Crime Games vem a público manifestar nosso profundo apoio e solidariedade à família do atleta que, fatalmente, veio a óbito na noite do dia 21/04.

Os primeiros socorros foram prestados de maneira imediata por parte da organização do evento. O atleta foi tempestivamente redirecionado a unidade ambulatorial mais próxima. Onde foi internado e recebeu todos os cuidados médicos.

O laudo apontava um quadro de insuficiência renal aguda que, infelizmente, o atleta o desconhecia.

Lamentamos o acontecido e externamos, também, nossos sentimentos de acolhimento e condolências aos membros da comunidade do mesmo.