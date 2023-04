Mulher tem perna amputada por 'erro médico' em hospital de Maceió

Uma suspeita de erro médico é apurada pela Direção do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, Alagoas. Uma sindicância foi aberta nesta sexta-feira (21) sobre uma paciente que teria tido uma perna amputada erroneamente durante uma cirurgia na unidade.

Os nomes dos médicos envolvidos e da paciente não foram divulgados.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) alagoana informou, ainda, que afastou a equipe médica envolvida e que está prestando assistência à mulher e à sua família.

A Direção do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió, vem a público informar que foi aberta sindicância para apurar as circunstâncias que levaram ao erro médico em uma cirurgia realizada nesta sexta-feira (21), que causou a amputação da perna de uma paciente. Para preservá-la, não será divulgado seu nome.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) lamenta profundamente o ocorrido e informa que já está prestando toda a assistência necessária à paciente e à família. A Direção do HGE já afastou toda a equipe médica envolvida para apuração rigorosa do acontecido.