Família fica presa em cemitério público ao visitar túmulo de parente em Alagoas; veja vídeo

Quatro pessoas da mesma família ficaram presas em um cemitério da cidade Teotônio Vilela, no interior de Alagoas, na tarde de sexta-feira (24). O grupo é de Maceió e foi visitar o túmulo de um parente falecido na semana anterior. A família não percebeu quando o coveiro, responsável pelo local, fechou o portão com corrente e cadeado e foi embora.

Ao ficarem dentro do cemitério, o grupo começou a pedir ajuda a quem passava no local. O fato inusitado foi publicado nas redes sociais e está repercutindo.

A visita ao local ocorreu no final da manhã e a família conta que não sabia que o local fechava na hora do almoço. Eles relatam que entraram e foram fazer orações no túmulo. Na volta, foram surpreendidos com o portão trancado e a ausência do coveiro.

Pedidos de ajuda

O cemitério fica próximo a uma estrada. E embora a família chamasse, carros passavam em alta velocidade e não paravam para ajudar.

"Você tem que entender que as pessoas não vão parar porque vão pensar que a gente é alma penada", diz em tom de brincadeira uma das mulheres no vídeo. "Eu vim visitar o túmulo do meu irmão. Eu estava chorando e agora estou rindo", afirma outra.

Os quatro conseguiram ajuda de um rapaz em uma motocicleta e, em seguida, de um motorista de carro também parou. Segundo a família, no muro do cemitério tem os contatos dos coveiros que trabalham no local. No auxílio, o motoqueiro ligou para o coveiro.

O funcionário do cemitério chegou cerca de 15 minutos depois e disse ter ficado incrédulo com a situação. "Não acredito nisso não. Isso nunca aconteceu aqui. Agora você imagine se fosse a noite", comentou.