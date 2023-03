Após crise de ansiedade de aluna, 20 crianças sofrem histeria coletiva em escola em Alagoas

Após uma estudante sofrer uma crise de ansiedade, a Escola Estadual Professor Edmilson de Vasconcelos Ponte, no bairro do Farol, em Maceió (AL), registrou um caso de histeria coletiva que afetou ao menos 20 crianças e adolescentes nesta sexta-feira (17). As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que a direção da escola acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) às 16h de hoje para atender uma aluna do 6º ano com crise de ansiedade. Segundo a pasta, o quadro de saúde da aluna desencadeou sintomas semelhantes em colegas de classe.

O Samu afirmou que atendeu alunos na faixa dos 12 anos com sintomas como agitação e choro. Duas ambulâncias e uma motolância foram enviadas ao local para auxiliar no atendimento. Conforme a Seduc, um profissional de psicologia também foi chamado para dar assistência aos estudantes.

Os alunos foram atendidos na própria escola e foram liberados após ser descartada a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.