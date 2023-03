Translado do corpo de modelo brasileira morta nos EUA será pago pelo Governo de Alagoas

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), informou nesta quarta-feira (15) que irá pagar o translado do corpo da modelo morta pela polícia nos Estados Unidos. O custo estimado é de R$ 75 mil. Há 45 dias, Gleise Graciela foi assassinada no condado de San Bernardino, no estado da Califórnia.

No twitter, Dantas lamentou profundamente o ocorrido e garantiu que dará assistência necessária à família. O governador disse ainda que determinou ao secretário de Saúde as tratativas necessárias para o translado do corpo.

"A secretaria está em contato com o Itamaraty para buscar os meios necessários para que a situação seja resolvida quanto antes", escreveu o chefe do executivo de Alagoas. O governador finalizou dando os sentimentos aos familiares da jovem.

ENTENDA O CASO

A modelo alagoana Gleise Graciela Firmiano, de 30 anos, foi executada pela polícia no condado de San Bernardino, no estado da Califórnia. O caso ocorreu no dia 30 de janeiro. Contudo, parentes só souberam do ocorrido no dia 9 de fevereiro.

O companheiro de Gleise teria acionado a polícia após uma discussão, já que a mulher teria saído armada de casa.

Legenda: Modelo de alagoas morava na Califórnia com o namorado Foto: arquivo pessoal

Ainda não há clareza sobre a motivação do assassinato. Porém, segundo um porta-voz da polícia local, a modelo foi encontrada pouco depois e acabou morta. Não existem evidências de que a mulher tenha atirado contra os agentes.

Ao G1, Cleane Firmiano, irmã da modelo, contou que ela conheceu o companheiro em uma academia. Ele era marinheiro e moravam juntos. Cleane também informou que Gleise havia contado relatado agressividade por parte do namorado.

VOLTA AO BRASIL

Familiares de Gleise relataram ao G1 que a vítima pretendia voltar ao Brasil ainda neste ano. A alagoana queria abrir uma agência de modelos em Aracaju e no Rio de Janeiro. Gleise tinha dez irmãos que moram entre Sergipe e Alagoas. Com apenas o ensino médio, aprendeu inglês e espanhol e visitou o México e a Itália.