Explosão em fábrica de fogos de Maceió assusta moradores e mobiliza bombeiros

Uma explosão em uma fábrica clandestina de fogos de artifício próximo à Rota do Mar, em Maceió, assustou moradores e mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta segunda-feira (6). Segundo informações do portal g1, pelo menos uma pessoa ficou ferida.

Moradores registraram imagens das chamas e publicaram nas redes sociais. Uma grande coluna de fumaça foi vista se se alastrando após a explosão. Por ser uma região cercada por vegetação, a preocupação das autoridades é que o fogo tome maiores proporções.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de socorro ao local de helicóptero. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para conter as chamas.

Conforme os bombeiros, a pessoa atingida pelos fogos teve queimaduras de primeiro grau, mas foi socorrida. Ela estava do lado de fora da fábrica no momento da explosão. A corporação continua os trabalhos para apurar se há mais feridos.