Brasileira candidata a mulher mais velha do mundo morre aos 121 anos; veja quem detém o título agora

Josefa Maria da Conceição morreu aos 121 anos, no município de Pilar, em Alagoas. O sepultamento aconteceu às 10h desta terça-feira (28). Conhecida como "Dona Josefa", a alagoana nunca foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo pelo Guinness Book.

As informações são do jornal O Globo. O livro dos recordes reconhece a americana María Branyas Morera, de 115 anos, como a mulher e pessoa mais velha do mundo.

O prefeito de Pilar, cidade natal de "Dona Josefa", Renato Filho (MDB), contatou o livro dos recordes no Brasil. De acordo com a reportagem, documentos foram entregues e familiares ainda aguardavam avaliadores.

PESSOA MAIS VELHA DO MUNDO

Maria Branyas Morera nasceu nos Estados Unidos e hoje mora na Espanha. Ela se tornou a pessoa mais velha do mundo após a morte da freira francesa Lucile Randon, com 118 anos.