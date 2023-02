Homem mata a facadas colega com quem dividia barraco, em Maceió, e esconde corpo debaixo do sofá

Um homem matou a facadas o colega com quem dividia um barraco, em Maceió. O corpo da vítima, de 22 anos, foi encontrado ensanguentado na manhã desta segunda-feira (27) e com várias perfurações escondido embaixo do sofá do local.

Segundo o G1, vizinhos acreditam que o crime tenha sido cometido na noite desse domingo (26). Ainda na manhã desta segunda (27), conforme as testemunhas, o suspeito teria saído de casa e avisado que deixou "um pacote" no barraco.

"O suspeito colocou o corpo embaixo de um sofá e só na manhã desta segunda-feira, ao foragir, avisou a outros vizinhos que havia deixado 'um pacote' no barraco", contou o subtenente Valdeck, responsável pelo caso, ao g1.

Não se sabe ainda exatamente quantas perfurações a vítima, que é natural de Panelas, em Pernambuco, sofreu. Contudo, a Polícia informou que foram identificados golpes no pescoço, na cabeça e nas costas.

Trabalhavam juntos

Suspeito e vítima trabalhavam juntos, vendendo milho na orla de Pajuçara. Conforme os vizinhos, a dupla discutia constantemente.