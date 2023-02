Viúva de dono de bar lamenta morte do marido em chacina no MT: 'não sei por onde recomeçar'

A esposa de Maciel Bruno de Andrade Costa, morto junto de outras seis pessoas em uma chacina na cidade de Sinop, no norte do Mato Grosso, afirmou que não sabe por onde recomeçar após perder o marido.

Em entrevista à TV Centro América, Kelma Silva Santos Andrade afirmou que não esperava que algo desse tipo fosse acontecer no estabelecimento.

"Tudo era ele, desde comer até a conta de água e luz era ele. Ele é o alicerce da casa. Quanto para a mãe dele, quanto para mim, estamos sem chão. Eu não sei por onde vou recomeçar. Eu trabalho, mas é difícil. Tudo era ele. Minha sorte é que minha família está do meu lado", explicou ela.

No dia da chacina, ocorrida na última terça-feira (21), ela foi trabalhar no mercado próximo e deixou os dois filhos em casa. A notícia da morte de Bruno foi dada pela irmã, que entrou no comércio às lágrimas.

"Eu saí correndo daquele mercado, gritando, parecendo uma louca. Todo mundo correndo atrás de mim porque ninguém estava entendendo nada. Ela me disse que era verdade, que tinha acabado de assassinar o Bruno, e eu falei que era mentira, que ele conhece todo mundo e seria impossível alguém matar ele", disse.

Segundo Kelma, o clima no bar de Bruno sempre foi tranquilo. Os jogos de sinuca, inclusive, aconteciam a cada cinco meses, sem qualquer discussão ou intercorrência. No dia do crime, apontou a esposa, até mesmo antes da morte nenhuma discussão foi vista entre os frequentadores do local.

Edgar Ricardo de Oliveira, um dos autores da chacina, foi preso. Enquanto isso, Ezequias Souza Ribeiro morreu em confronto com a polícia após fugir de Sinop. Edgar era um dos que jogavam frequentemente com Bruno.

"Se tinha algum problema, ficava lá [no bar]. Ele não me trazia essas coisas. De vez em quando, o Edgar e ele iam participar de torneios em Alta Floresta e Cuiabá. Os dois gostavam de jogar, mas não andavam juntos. Ele falava que Edgar era um jogador", garantiu Kelma em entrevista.

Sete pessoas mortas

Sete pessoas foram mortas na última terça-feira (21), após dois homens não aceitarem perder um jogo de sinuca. O crime ocorreu em um bar do Bairro Lisboa, em Sinop, no Mato Grosso. Entre as vítimas, estava uma adolescente de 12 anos.

Imagens registradas pela câmera de segurança do bar mostraram o momento em que um dos suspeitos de camiseta azul, armado com pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede.

Enquanto isso, o outro homem, de camisa listrada, foi até o carro estacionado em frente ao estabelecimento, pegou uma espingarda calibre 12 mm, e disparou várias vezes. Conforme a Polícia, havia nove pessoas no local, tirando os suspeitos.

Antes de fugirem, um dos homens pegou uma quantia de dinheiro que estava sobre uma das mesas, além de outros objetos.