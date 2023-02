Acusado de chacina em Sinop (MT) se entrega à Polícia; veja vídeo

A Polícia prendeu, na manhã desta quinta-feira (23), o último acusado da chacina que matou sete pessoas em Sinop, Mato Grosso. Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, estava foragido desde terça-feira (21), dia do crime.

O cúmplice, Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar, na tarde dessa quarta-feira (22). Conforme o delegado Bráulio Junqueiro, Edgar estava em um imóvel localizado na Rua Projetada, no Bairro Jardim Califórnia, onde se entregou.

“Quando chegamos ele abriu o portão, com a mão na cabeça e já se entregou. Nós o conduzimos para a delegacia e, agora, vamos interrogá-lo e adotar as providências legais cabíveis ao caso”, disse.

Passagem pela Polícia

Segundo a Polícia Civil, os autores da chacina têm diversas passagens criminais. O delegado responsável pelo caso, informou que Ezequias respondia por porte ilegal de arma, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça, além de possuir um mandado de prisão em aberto.

Já Edgar tem registro por violência doméstica. “Em momento algum, houve discussão ou desentendimento. Aparentemente, estava tudo normal”, disse o delegado sobre momentos antes do crime.

Edgar tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e chegou a frequentar um clube de tiro de Sinop, mas foi desfiliado por faltas, de acordo com a Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT). Anteriormente, a polícia havia informado que ele frequentava um estabelecimento de Sorriso, também no norte do Estado.