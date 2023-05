Empresário é morto a tiros em discussão por som alto em Alagoas

Um empresário foi morto a tiros em Alagoas durante uma briga por conta de som alto nesse sábado (13). Lécio Cardoso foi assassinado dentro da Fazenda Bicuara, zona rural de Pindoba, no interior alagoano.

O autor do crime foi um parente da vítima. Ele chegou ao local, onde era comemorado um aniversário e reclamando do volume do som. Em seguida, agrediu uma pessoa. As informações são do Metrópoles.

Quem pediu para baixar o som foi Lécio. Durante a briga, ele deu um tapa na cara do suspeito, seu sobrinho. Após as agressões, que continuariam com um chicote que Lécio ia pegar, o jovem pegou uma arma e efetuou os disparos.