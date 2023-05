Irmãs desaparecidas após deixarem bilhete são encontradas em São Paulo

Desaparecidas desde o último dia 2 de maio, as irmãs Daniele Moreno de Lima, de 22 anos e Poliana Moreno de Lima, de 19 anos, foram encontradas nesse sábado (13) pela polícia civil no município de Jacareí, no interior de São Paulo.

Segundo os agentes de segurança, elas afirmaram que saíram de casa por vontade própria, porque o pai, Anderson Soares de Lima, era "muito rigoroso e estava fazendo muita pressão nelas". As informações são do g1.

A Polícia Civil deve chamar os pais das jovens à delegacia para tentar entender o que estava ocorrendo na casa da família. Procurados, eles preferiram não se manifestar a respeito do caso após o reaparecimento das filhas.

As jovens estão morando em um condomínio na cidade do interior de São Paulo e afirmaram que não irão retornar para a casa dos pais.

Entenda o caso

Daniele e Poliana estavam desaparecidas há mais de dez dias. Elas deixaram a casa da família na madrugada do dia 2 de maio, levando bolsas e roupas, mas deixando para trás os celulares e um bilhete para os pais.

No texto, elas pediam perdão pelo desgosto e por serem covardes. "Pai, mãe, perdoa eu, por favor, me perdoa por tudo, perdão por dar esse desgosto para vocês, perdão por ser uma covarde e sair", escreveu uma das garotas.

O pai das jovens informou, na época, que viu mensagens de homens tentando aliciá-las um dia antes do desaparecimento. "A gente conversou com elas, dando conselhos e ficou tudo bem. No dia seguinte elas sumiram e achamos uma cartinha", contou.

Anderson disse ainda que as duas não tinham motivo para sumirem e era "apegadas com a família". "Elas nunca foram meninas de ir pra festa, beber, não tinham namorados. Sempre foram caseiras! Nunca fizeram nada assim, não têm motivo para ter desaparecido", contou.