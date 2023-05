Jovem toma arma de policial dentro de delegacia, troca tiros e acaba morto

Um policial civil foi baleado na perna após ter a própria arma, uma pistola .40, roubada por um rapaz de 20 anos que chegava na Delegacia de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (14).

O jovem é suspeito de praticar crime de receptação. O suspeito ainda tentou balear outros agentes e entrar em uma casa, mas acabou morto na troca de tiros. As informações são do g1.

A Polícia Militar havia detido o suspeito em Iconha, cidade vizinha. No momento em que o homem percebeu que seria encaminhado para a cela da delegacia, entrou em luta corporal com o policial civil que estava recebendo a ocorrência e com o policial militar que a entregava.

O detido, que estava sem algemas, pegou a arma do agente e atirou contra os policiais. O policial civil foi atingido por um disparo no fêmur, provocando uma fratura. Ele foi socorrido e, depois, transferido para um hospital particular, para cirurgia. No momento, não corre risco de morte por conta do ferimento.

Troca de tiros e medo

Após balear o policial civil, o homem saiu correndo pelas ruas próximas à delegacia. Houve troca de tiros e os moradores ficaram assustados. Policiais civis, militares, Guarda Civil Municipal, além de policiais de folga, foram acionados para pegar o suspeito.

Três agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) estavam de folga e também atuaram no cerco ao fugitivo. Na troca de tiros, o fugitivo acabou baleado. Ele foi socorrido para um pronto atendimento, mas acabou morrendo.

O Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim recolheria o corpo. A arma do policial foi apreendida. Ao verificar o histórico criminal do indivíduo, segundo a Polícia Civil, constatou-se que ele tem passagens por tráfico de drogas, furtos e crimes relacionados à Lei Maria da Penha.