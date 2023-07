Vigilante baleado durante assalto em clínica de Fortaleza morre

O vigilante baleado durante um assalto em clínica, ocorrido na última quinta-feira (20) em Fortaleza, faleceu nesta sexta (21). A vítima estava internada no Hospital Doutor José Frota (IJF).

A ação, que foi filmada por câmeras de segurança, ocorreu por volta das 19h. As imagens mostram o suspeito chegando ao local a pé e abordando o vigilante no estacionamento. Em seguida, o suspeito atira na vítima e rouba a arma dele. Em outro vídeo, também é possível ver o suspeito correndo após o crime.

Além do vigilante, um policial afastado também foi baleado. A segunda vítima levou um tiro de raspão no rosto e já recebeu alta.

O policial baleado, identificado como soldado Sidney do Nascimento Lopes, foi preso em 2020 junto com o soldado Daniel Medeiros de Siqueira - suspeito pela morte de uma advogada e da mãe dela - e com outro agente - suspeito de extorsão.

Em maio deste ano, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) decidiu demitir os três policiais, acatando a sugestão do Relatório Final da Comissão Processante, segundo consta no Diário Oficial do Estado (DOE) de 12 de maio. A decisão ainda cabe recurso.

A Polícia Civil está investigando o homicídio do vigilante e tentativa de homicídio contra o policial.

"Diligências estão em andamento, visando capturar os envolvidos. As investigações ficam a cargo da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa (DHPP)", informou a Polícia Civil.

