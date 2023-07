Homem esfaqueia 4 pessoas em bar de Curitiba e é preso; uma vítima morreu

Um homem de 27 anos esfaqueou 4 pessoas em um bar no Bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, na madrugada deste sábado (22). Das vítimas, um homem de 48 anos morreu, e outro de 57 anos foi levado ao hospital em estado grave. As outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo informações do G1 Paraná, o suspeito também foi ferido após ser contido por guardas e clientes do bar. Ele foi levado ao hospital sob escolta policial.

O crime teria ocorrido após ele ter sido repreendido por acender um cigarro, conforme relato de um cliente do estabelecimento.

"Ele chegou e acendeu um cigarro dentro da casa e o pessoal chegou para chamar a atenção dele e (ele) surtou. Simplesmente tirou uma faca e começou a agredir, dar facadas em todos mundo. Onde pegou, pegou, depois o pessoal conseguiu conter ele", relatou Francisco Varela ao G1 Paraná.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

