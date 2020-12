VÍDEO: Câmera registra tombamento de carreta na BR-222, em Itapajé

Uma carreta tombou, na tarde desta quinta-feira (24), no quilômetro 122 da Rodovia BR-222, em Itapajé, a 125 km de Fortaleza. Câmeras de segurança de uma casa registraram o exato momento em que o motorista perde o controle da carreta e tomba na rodovia.

Nas imagens, é possível ver outros caminhões logo atrás do veículo tombado. Os outros motoristas conseguiram frear e evitar outro acidente.

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) afirmou que, no sentido contrário da rodovia, vinham um motociclista e um automóvel. O motociclista tentou desviar da carreta e saiu da pista. O condutor não ficou ferido e houve registro apenas de pequenos danos na moto. Já o motorista do carro também tentou desviar da carreta e acabou saindo da pista danificando parte do para-choque do automóvel.

Ferimentos leves

Ainda segundo a Polícia, o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves nos braços. O condutor foi encaminhado para uma unidade de saúde próxima, recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi liberado. A carreta ainda se encontra no local na manhã desta sexta-feira (25) e deve ser usado um guincho para desvirá-la.

Agentes da PRF-CE estão no local e orientam pedestres e motoristas.