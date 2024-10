Trio envolvido em morte de policial militar durante roubo é preso em Fortaleza

Um trio de suspeitos investigados pelo roubo seguido de morte contra um policial militar (PM) no bairro Demócrito Rocha, em janeiro deste ano, foi preso nessa quarta-feira (30) em Fortaleza. Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e outros seis de busca e apreensão.

O PM Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, foi baleado na madrugada do dia 21 de janeiro. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu em uma unidade de saúde.

As Investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) levaram à representação judicial contra dois homens, de 22 e 35 anos, e uma mulher de 24 anos.

Eles foram capturados no bairro Genibaú, em uma mesma residência. Os suspeitos de 22 e 24 anos foram flagrados ainda em posse de crack, maconha e dinheiro em espécie, e foram autuados por tráfico de drogas.

Os três foram conduzidos por policiais da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que investiga crimes contra servidores da Segurança Pública. Eles estão à disposição da Justiça.

PM era lotado em Paraipaba

O agente de segurança morto ingressou nos quadros da PMCE em 2018. Até o momento de sua morte, estava lotado no Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) de Paraipaba, no interior do Ceará.

À época do latrocínio, a SSPDS se solidarizou com os parentes: "A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e amigos do policial".