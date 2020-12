Três PMs são presos suspeitos de assassinar 5 pessoas na Chacina de Quiterianópolis

Três policiais militares, sendo um oficial e dois praças, foram presos, nesta terça-feira (15), suspeitos de serem os executores da Chacina de Quiterianópolis. As capturas foram realizadas no município onde aconteceu o crime, que vitimou cinco pessoas no último dia 18 de outubro. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, as investigações foram conduzidas por uma comissão composta pelas delegacias Municipal de Quiterianópolis e Regional de Tauá, e pelos Departamentos de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul), de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Todo o trabalho teve a cooperação da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar. Nesta terça-feira (15), participaram da operação policiais civis e militares, com o apoio da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Entenda o caso

No dia 18 de outubro, cinco pessoas foram executadas a tiros em uma casa localizada na Rua Manoel Vieira de Carvalho, no município de Quiterianópolis, a 410 quilômetros de Fortaleza. Segundo testemunhas, as vítimas estavam consumindo bebidas alcoólicas quando quatro homens armados entraram no local, pediram para as vítimas ficarem deitadas e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Uma das vítimas da chacina foi o cirurgião-dentista Gionnar Coelho Loiola, 31. Ele era filho de um sargento da reserva da Polícia Militar.

Sobrevivente

No dia em que ocorreu o crime, um jovem sobreviveu à Chacina de Quiterianópolis depois de ter sido baleado em uma das pernas. Uma testemunha que conversou com ele disse ao Sistema Verdes Mares que ele estava no alpendre da casa quando os criminosos ordenaram que as pessoas deitassem no chão para, em seguida, efetuarem os disparos de arma de fogo. Depois de ser atingido na perna, o jovem afirmou para a testemunha que ficou caído no chão. Em seguida, ele buscou ajuda de vizinhos.

Vítimas da Chacina de Quiterianópolis:

Irineu Simão do Nascimento, 25 anos

José Reinaque Rodrigues de Andrade, 31 anos

Etivaldo Silva Gomes, 23 anos

Antônio Leonardo Oliveira Silva, 19 anos

Gionnar Coelho Loiola, 31 anos