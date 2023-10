Tentativa de chacina deixa uma pessoa morta e 5 feridos em bairro de Fortaleza

Uma mulher, ainda não identificada formalmente, foi assassinada com disparos de arma de fogo em uma avenida do bairro Jangurussu, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (8), e cinco homens foram lesionados a bala. A vítima, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), chegou a ser levada pela população a uma unidade hospitalar e morreu no local. Os demais atingidos foram socorridos.

Conforme a SSPDS, os homens feridos têm idades entre 20 e 39 anos. Uma das vítimas, informa a pasta, um homem, de 39 anos, tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e crime contra a administração pública.

A SSPDS diz que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foram acionadas para uma ocorrência de homicídio doloso e lesões corporais dolosas, na madrugada deste domingo (8). O caso é investigado pela 3ª Delegacia do DHPP.

Polícia faz diligências

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada, segundo a pasta, e colheu indícios que irão subsidiar as investigações. As Forças de Segurança, segundo a SSPDS, “seguem em diligências com objetivo de identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa”.

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, o caso ocorreu em um bar localizado na Avenida C, no Jangurussu próximo ao Conjunto Habitacional José Euclides. A unidade de saúde que teria recebido as vítimas seria a UPA do Jangurussu.

O Diário do Nordeste tentou confirmar, na manhã deste domingo (8), esse atendimento com a Prefeitura de Fortaleza, gestora do equipamento, mas a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) informou que “não é possível passar informações sobre os atendimentos”.